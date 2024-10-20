20 октября, 16:55Транспорт
"Мой район. Новости": строители работают над северным вестибюлем метро "Физтех"
Строители активно работают над северным вестибюлем станции метро "Физтех". Они устанавливают там вентиляционное и противопожарное оборудование.
К настоящему моменту готова главная архитектурная особенность вестибюля – панно, посвященное Московскому физико-технологическому институту. Открытие вестибюля позволит жителям ближайших домов добираться до метро в три раза быстрее.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".