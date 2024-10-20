"Мой район. Новости": строители работают над северным вестибюлем метро "Физтех"

Строители активно работают над северным вестибюлем станции метро "Физтех". Они устанавливают там вентиляционное и противопожарное оборудование.

К настоящему моменту готова главная архитектурная особенность вестибюля – панно, посвященное Московскому физико-технологическому институту. Открытие вестибюля позволит жителям ближайших домов добираться до метро в три раза быстрее.

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