Москва онлайн побывала на закрытом показе фильма о Федоре Черенкове

9 октября в кинотеатре "Москва" прошел предпремьерный показ фильма "Федя. Народный футболист". Кинокартина посвящена легендарному игроку московского "Спартака" и сборной СССР Федору Черенкову. В широкий прокат фильм выйдет 31 октября.

Первыми зрителями байопика стали футболисты и тренеры сборной России.

Как создавался фильм? Почему дочь Федора Черенкова плакала после прочтения сценария? Какие впечатления от просмотра получили футболисты? Как спортсмены относятся к результатам опроса, согласно которым 77% россиян равнодушны к футболу? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.