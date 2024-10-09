Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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09 октября, 23:20

M24.RU

Москва онлайн побывала на закрытом показе фильма о Федоре Черенкове

Москва онлайн побывала на закрытом показе фильма о Федоре Черенкове

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9 октября в кинотеатре "Москва" прошел предпремьерный показ фильма "Федя. Народный футболист". Кинокартина посвящена легендарному игроку московского "Спартака" и сборной СССР Федору Черенкову. В широкий прокат фильм выйдет 31 октября.

Первыми зрителями байопика стали футболисты и тренеры сборной России.

Как создавался фильм? Почему дочь Федора Черенкова плакала после прочтения сценария? Какие впечатления от просмотра получили футболисты? Как спортсмены относятся к результатам опроса, согласно которым 77% россиян равнодушны к футболу? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.
культураспортвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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