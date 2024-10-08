Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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08 октября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Елена Захарова. Часть 2

"Моя Москва": Елена Захарова. Часть 2

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Елена Захарова с детства удивляла родителей своей неиссякающей энергией. Она занималась эстрадными танцами и балетом, ходила в кружок театрального мастерства, в который сама ездила на другой конец Москвы.

В этом выпуске на прогулке по знакомым местам районов Марьина Роща и Сокольники актриса расскажет, за что любит Рижский вокзал, признается, в честь кого назвала дочь, и откроет секрет, какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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