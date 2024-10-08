"Моя Москва": Елена Захарова. Часть 2

Елена Захарова с детства удивляла родителей своей неиссякающей энергией. Она занималась эстрадными танцами и балетом, ходила в кружок театрального мастерства, в который сама ездила на другой конец Москвы.

В этом выпуске на прогулке по знакомым местам районов Марьина Роща и Сокольники актриса расскажет, за что любит Рижский вокзал, признается, в честь кого назвала дочь, и откроет секрет, какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".