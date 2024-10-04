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04 октября, 16:30

Культура

С 1 октября в Большой театр можно будет попасть только с паспортом

С 1 октября в Большой театр можно будет попасть только с паспортом

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С 1 октября в Большом театре начали продавать исключительно именные билеты. Теперь для их приобретения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, в билете будут указаны персональные данные.

Зрители по-прежнему могут купить билеты как в кассах театра, так и на официальном сайте. В обоих случаях потребуется предоставить персональные данные. При покупке онлайн зритель вводит их самостоятельно. В случае несовпадения данных с паспортом в доступе к просмотру может быть отказано.

Купленный билет можно переоформить в кассах театра, для чего потребуется заявление и обязательное присутствие двух человек: того, на кого был оформлен билет, и того, на кого его переоформят. Удаленно это сделать невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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