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24 сентября, 16:45

Культура

Бутман рассказал о выступлении столичного джазового оркестра у Великой китайской стены

Бутман рассказал о выступлении столичного джазового оркестра у Великой китайской стены

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Как прошло выступление Московского джазового оркестра у подножия Великой китайской стены? Благодаря чему российским артистам удалось покорить сердца публики в КНР? Об этом рассказал руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман.

Он отметил, что оркестр включил в репертуар китайские народные композиции. Также Бутман уточнил, что люди умеют ценить технику исполнения.

Большое интервью с Игорем Бутманом выйдет во вторник, 24 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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