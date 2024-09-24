24 сентября, 16:45Культура
Бутман рассказал о выступлении столичного джазового оркестра у Великой китайской стены
Как прошло выступление Московского джазового оркестра у подножия Великой китайской стены? Благодаря чему российским артистам удалось покорить сердца публики в КНР? Об этом рассказал руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман.
Он отметил, что оркестр включил в репертуар китайские народные композиции. Также Бутман уточнил, что люди умеют ценить технику исполнения.
Большое интервью с Игорем Бутманом выйдет во вторник, 24 сентября, в эфире телеканала Москва 24.