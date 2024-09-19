"Моя Москва": Константин Соловьев. Часть 1

Константин Соловьев признался, что рос обычным московским хулиганом. И только благодаря усилиям отца его не отчислили из школы. Также к юному Косте вовремя пришло осознание, что в жизни можно добиться большего.

Вернувшись в места своего детства – в районы Люблино и Кузьминки – артист признается, зачем выбирался во двор в чужой походной сумке, каким поступком в школе до сих пор гордится и как без билетов проводил друзей в кинотеатр "Высота". Какая же она – Москва Константина Соловьева?