Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Константин Соловьев. Часть 1

"Моя Москва": Константин Соловьев. Часть 1

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, чем "Капитанская дочка" полезна для молодежи

Актер Евгений Миронов назвал кинопарк "Москино" подарком для кинематографистов

Худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал о подготовке "Капитанской дочки"

Москвичам представили культурную программу на 19 сентября

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 сентября

Новый театральный сезон начался в театре "Ленком Марка Захарова"

Открылся третий сезон проекта "Содружество школьных театров Москвы"

"Интервью": Анна Цуканова-Котт – о том, почему с актерами театра сложнее работать в кино

"Сити": где посмотреть картины Эрика Булатова в столице

Константин Соловьев признался, что рос обычным московским хулиганом. И только благодаря усилиям отца его не отчислили из школы. Также к юному Косте вовремя пришло осознание, что в жизни можно добиться большего.

Вернувшись в места своего детства – в районы Люблино и Кузьминки – артист признается, зачем выбирался во двор в чужой походной сумке, каким поступком в школе до сих пор гордится и как без билетов проводил друзей в кинотеатр "Высота". Какая же она – Москва Константина Соловьева?

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика