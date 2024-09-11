Премьера спектакля по китайскому роману состоялась в Театре Наций

Премьера спектакля "Я не убивала своего мужа" в постановке режиссера Национального театра Китая Дин Итэна состоялась 10 сентября на малой сцене Государственного Театра Наций в Москве. Пьеса поставлена по сатирическому роману одного из самых известных современных китайских писателей Лю Чжэньюня "Я не Пань Цзиньлянь". Главную роль сыграла российская актриса Мария Смольникова.

Согласно сюжету, главная героиня Лю Сюэлянь решается на фиктивный развод, чтобы обойти закон об ограничении рождаемости, однако после развода ее муж женится на другой, обвинив бывшую супругу в неверности.

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