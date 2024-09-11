Москвичам рассказали про самые интересные выставки сентября

В Новой Третьяковке проходит глобальная биеннале графического дизайна "Золотая пчела 16". В экспозиции представлены плакаты лучших мировых дизайнеров из 53 стран мира: Италии, Японии, Германии, Азербайджана, Южной Кореи и многих других. По мнению организаторов, самая важная функция биеннале – демонстрировать происходящие изменения в визуальной культуре. Посмотреть выставку можно до 25 сентября.

А в музее-заповеднике "Коломенское" проходит выставка "Современный кокошник в русском стиле". 13 кокошников, созданных дизайнером Ингой Сильченко, будут выставлены на женской половине Дворца царя Алексея Михайловича. Выставка пройдет до 24 ноября

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