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11 сентября, 06:45

Культура

Москвичам рассказали про самые интересные выставки сентября

Москвичам рассказали про самые интересные выставки сентября

Концертный зал "Зарядье" и Большой театр подписали соглашение о сотрудничестве

Москвичам представили культурную афишу на 11 сентября

Концертный зал "Зарядье" и Большой театр подписали соглашение о сотрудничестве

Москвичам предложили создать свою вселенную на выставке "Город Сад: Мультивселенные"

"Интервью": Стася Милославская – о зрелости и съемках в сериале "Взрослые"

"Сити": москвичам представили подборку сериалов, которые вышли в сентябре

Актриса Стася Милославская рассказала, почему отказывается играть юных девушек

Актриса Стася Милославская рассказала о съемках сериала "Взрослые"

Международный фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в столице 14 сентября

В Новой Третьяковке проходит глобальная биеннале графического дизайна "Золотая пчела 16". В экспозиции представлены плакаты лучших мировых дизайнеров из 53 стран мира: Италии, Японии, Германии, Азербайджана, Южной Кореи и многих других. По мнению организаторов, самая важная функция биеннале – демонстрировать происходящие изменения в визуальной культуре. Посмотреть выставку можно до 25 сентября.

А в музее-заповеднике "Коломенское" проходит выставка "Современный кокошник в русском стиле". 13 кокошников, созданных дизайнером Ингой Сильченко, будут выставлены на женской половине Дворца царя Алексея Михайловича. Выставка пройдет до 24 ноября

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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