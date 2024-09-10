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10 сентября, 11:30

Культура

Новости регионов: в Грозном проходит V Всероссийский фестиваль национальных театров

Новости регионов: в Грозном проходит V Всероссийский фестиваль национальных театров

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В Грозный приехали театры со всей страны. Там проходит V Всероссийский фестиваль национальных театров. Ключевым событием стала Лаборатория режиссеров национальных театров. Свои спектакли привезли Якутский театр юного зрителя, а татарский драмтеатр представил спектакль "Ночь. Затмение". Также чеченские зрители смогли оценить постановку "Царь Эдип" Национального театра Адыгеи.

В Амурской области пять женщин придумали схему незаконного получения социальных выплат на нерожденных детей. Псевдоматери собирали пакет документов с фиктивными данными о рождении, и направляли их в государственные органы, после чего получали выплаты. Возбуждено несколько уголовных дел. Четверо фигуранток арестованы, одна помещена под домашний арест

Спасательная операция развернулась в Норильске. К жилой многоэтажке вызвали пожарную машину и автолестницу. Целью операции стал черный кот, он неудачно забрался на подоконник на четвертом этаже, а спуститься не смог. Вызволили его точно к возвращению хозяйки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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