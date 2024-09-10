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10 сентября, 16:45

Культура

Актриса Стася Милославская рассказала, почему отказывается играть юных девушек

Актриса Стася Милославская рассказала, почему отказывается играть юных девушек

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Актриса Стася Милославская рассказала, что она больше не берется за роли юных девушек, так как это перестало быть интересным для нее. Более того, недавно ей предложили сыграть 19-летнюю героиню, но, вместо этого, она попросила дать ей роль 30-летней женщины, разочаровавшейся в замужестве. Ее она и получила в итоге.

Большое интервью со Стасей Милославской выйдет во вторник, 10 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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