10 сентября, 16:45Культура
Актриса Стася Милославская рассказала, почему отказывается играть юных девушек
Актриса Стася Милославская рассказала, что она больше не берется за роли юных девушек, так как это перестало быть интересным для нее. Более того, недавно ей предложили сыграть 19-летнюю героиню, но, вместо этого, она попросила дать ей роль 30-летней женщины, разочаровавшейся в замужестве. Ее она и получила в итоге.
Большое интервью со Стасей Милославской выйдет во вторник, 10 сентября, в эфире телеканала Москва 24.