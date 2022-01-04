Российские актрисы Левиева и Милославская снялись в шпионском сериале Netflix

Фото: кадр из сериала "С холода"; режиссер – Эми Канаан Манн; производство – Netflix
Российская актриса Стася Милославская поделилась новостью о своем участии в остросюжетном сериале Netflix "С холода" (In From the Cold). Об этом она написала в личном инстаграм-аккаунте.
Артистка заявила, что мечтала рассказать о сотрудничестве с крупным стриминговым сервисом уже целый год. В проекте также приняла участие российская актриса Маргарита Левиева.
"Когда тебя не приглашают в русские проекты для Netflix – приходится действовать иначе. Мама, ты погляди, где я!", – написала Милославская.
Авторами боевика выступили Эми Канаан Манн и Бергитте Стэрмоз. По сюжету сериала, бывшая русская шпионка разрывается между заботой о дочери в США и охотой на неизвестного врага. Впоследствии ей предлагает сотрудничество ЦРУ.
В декабре стало известно, что актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся в российском сериале для Netflix. Проект расскажет о молодом актере, который становится волонтером в фонде помощи людям с особенностями развития.
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