Netflix снимет сериал с Петровым в России

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Стриминговый видеосервис Netflix снимет в России психологическую драму с Александром Петровым в главной роли. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой", – говорится в сообщении.

Эдуард Оганесян, который известен по сериалу "Чики", выступает шоураннером нового проекта. Также вместе с ним над сценарием работают Марсель Шайхаттаров и Алексей Камынин.

Название сериала еще не придумано, но съемки уже начались, сообщили представители компании в России.

Ранее сообщалось, что Netflix запустит сервис, подобный TikTok. На новой платформе появятся короткие видео для детей. Функция Kids Clips будет включать детские программы и фильмы. При этом дети смогут смотреть лишь 10–20 клипов за раз.