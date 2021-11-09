Netflix запустит сервис с короткими видео для детей – СМИ

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Американская компания Netflix запустит сервис, подобный TikTok. На новой платформе будут короткие видео для детей, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

По информации агентства, благодаря новому сервису Netflix планирует привлечь молодую аудиторию. Функция Kids Clips будет содержать детские программы и фильмы. При этом дети смогут смотреть лишь 10–20 клипов за раз.

Сервис планируют запустить на этой неделе в США, Латинской Америке, Канаде, Австралии и Ирландии.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями.

Предлагается расширить статьи 10.5 и 10.6 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

