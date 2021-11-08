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Суд оштрафовал Google и Telegram за отказ удалять запрещенный контент.

Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП. Мессенджеру назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей.

Компания Google была признана виновной по той же статье. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал ее на 2 миллиона рублей.

В конце сентября текущего года суд оштрафовал Google еще по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенной информации. Сумма всех штрафов в отношении деятельности компании на российском рынке на тот момент составила 39 миллионов рублей.