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Суд оштрафовал Google и Telegram за отказ удалять запрещенный контент.
Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП. Мессенджеру назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей.
Компания Google была признана виновной по той же статье. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал ее на 2 миллиона рублей.
В конце сентября текущего года суд оштрафовал Google еще по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенной информации. Сумма всех штрафов в отношении деятельности компании на российском рынке на тот момент составила 39 миллионов рублей.
ФАС оштрафовала Google на 430 миллионов рублей