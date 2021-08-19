Суд оштрафовал Google за день на 6 млн руб

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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на 4 миллиона рублей за отказ от удаления призывов к участию в несанкционированных протестных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда столицы.

Ранее в четверг, 19 августа, Таганский мировой суд уже вынес решение о присуждении Google штрафа в размере 2 миллионов рублей по аналогичному правонарушению. Таким образом, общая сумма штрафов по трем административным делам составляет 6 миллионов рублей.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ <...> Google LLC признан виновным в совершении трех административных правонарушений. Компании назначено наказание в виде административных штрафов на 6 миллионов рублей", – заявили в пресс-службе.

Ранее, 17 августа, суд оштрафовал Google на 14 миллионов рублей по пяти административным искам. Тогда компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента, отказе локализовать данные граждан РФ и неудалении интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.