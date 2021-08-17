Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента

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Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четыре миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 миллиона рублей по трем административным протоколам за отказ удалить запрещенную информацию и на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.

Кроме того, аналогичное взыскание назначено в отношении мессенджера Telegram. Как рассказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, приложение оштрафовали на 4, 5 и 2 миллиона рублей по протоколам о неудалении запрещенного контента.