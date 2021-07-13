Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 млн евро

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Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал корпорацию Google на 500 миллионов евро за несоблюдение местного законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет об отказе компании вести переговоры с издателями о применении смежных авторских прав в онлайн-изданиях, а также о вознаграждении редакторов за использование их контента. Таким образом, штраф был выписан на основании "невыполнения нескольких судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года".

Уточняется, что если компания не решит вопрос в течение следующих двух месяцев, то в отношении нее будет применен дополнительный штраф в размере 900 тысяч евро в сутки.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Google. Специалистам предстоит выяснить, нарушала ли компания нормы ЕС в сфере конкуренции, отдавая предпочтение собственным технологиям онлайн-рекламы в ущерб конкурирующим продуктам.

