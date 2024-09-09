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09 сентября, 16:45

Культура

"Сити": какие фестивали подготовили в Москве в середине сентября

"Сити": какие фестивали подготовили в Москве в середине сентября

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В середине сентября в Москве продолжаются яркие фестивали. В центре "Сколково" проходит ежегодный фестиваль паблик-арта "Здесь и сейчас". Там выстроили арт-маршрут, который состоит из 20 произведений современного искусства. Их можно встретить на всей территории инновационного центра: в парках и садах, на бульварах, территориях бизнес центров и образовательных учреждений.

Кроме того, в цирке Никулина на Цветном бульваре с 12 по 15 сентября пройдет международный фестиваль "Артист". В этом году он посвящен русской культуре и гостеприимству. В течение всего фестиваля покажут более 30 уникальных номеров, которые подготовили артисты из России, Китая, Эфиопии, Европы, Латинской Америки и других стран.

Подробнее – в программе "Сити".

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