Экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Пелишенко умер на 72-м году жизни

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В возрасте 71 года умер российский актер и сценарист, бывший капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Светослав Пелишенко. Об этом сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем телеграм-канале.

Причина и обстоятельства смерти сценариста не уточняются.

Пелишенко родился 3 декабря 1952 года. В 1991 году начал работу на российском телевидении. Являлся одним из авторов программ "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Юрмалина", "Субботний вечер", "Песня года", а также ряда мюзиклов и шоу.

Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах, в том числе сыграл эпизодическую роль в сериале "Моя прекрасная няня".