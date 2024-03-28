Умер актер сериала "Молодежка" Юрий Ваксман

Фото: vk.com/Ярославский ТЮЗ

Умер актер и продюсер Юрий Ваксман, сообщает Ярославский ТЮЗ в соцсети "ВКонтакте".

Заслуженный работник культуры РФ ушел из жизни в возрасте 62 лет. Что стало причиной смерти, не уточняется. Известно лишь то, что Ваксман скончался ночью.

Ваксман окончил Воронежский театральный институт, практически с открытия Ярославского ТЮЗа и до 1992 года служил в нем. Широкой публике актер стал известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах.

В частности, он сыграл в сериалах "Молодежка", "Шулер", "По законам военного времени", "Живая мина", в фильмах "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Портной из Бруклина".