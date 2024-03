Историк джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 92 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на худрука Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощекина.

"Ушла из жизни легенда – Владимир Фейертаг. Это невосполнимая утрата для меня лично и всего джазового мира", – отметил он.

Фейертаг родился 27 декабря 1931 года. Слушатели знали его как крупнейшего и самого авторитетного в стране историка и популяризатора джаза. В 1976 году он начал преподавать историю джазовой и популярной музыки в Ленинградском музыкальном училище.

В 1990 году он создал Ассоциацию джазовых музыкантов и менеджеров "Интерджаз", с помощью которой проводил ленинградские фестивали "Открытая музыка", организовывал фестивали в других городах и отдельные концерты зарубежных музыкантов.

Музыковед написал такие энциклопедические справочники, как "Джаз от Ленинграда до Петербурга", "Джаз в России", "Джаз. XX век", "Джаз в Петербурге. Who is Who", "История джазового исполнительства в России".