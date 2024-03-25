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Режиссер-постановщик Олег Никитин ушел из жизни в 77 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов РФ.

Уточняется, что отпевание пройдет во вторник, 26 марта, в 12:00 по адресу проспект Вернадского, дом 90, в храме Архистратига Михаила в Тропареве.

Он работал над такими картинами, как "Сорок девять ниже нуля", "Пятое время года", "Тихие воды глубоки", "От зимы до зимы".

"В 1982 году за фильм "От зимы до зимы" удостоен приза Гагаринского райкома комсомола за разработку темы рабочего класса на Кинофестивале молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм", – говорится в сообщении.

С 1991 по 1994 год Никитин работал художественным руководителем киностудии "Альфа" при киноконцерне "Мосфильм". Кроме того, он снял свыше 20 короткометражных заказных фильмов.