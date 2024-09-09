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09 сентября, 11:45

Культура

Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, как пришла идея создать собственную группу

Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, как пришла идея создать собственную группу

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Лидеры группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин добились высоких результатов в диджеинге, побывав на мировых фестивалях: EXIT, Tomorrowland и Tinderbox. Поняв, что расти некуда, музыканты приняли решение трансформировать свой дует в музыкальную группу.

Как создавалась группа? Как от дуэта музыканты пришли к музыкальной группе, над которой работает большая команда? Большое интервью с лидерами группы Filatov & Karas смотрите 9 сентября в 18:30 на телеканале Москва 24.

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