Золотые часы князя Константина Романова покажут на выставке "Формы времени" в Москве

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С 20 сентября по 24 ноября в пространстве "Галерея на Елоховском" будет проходить выставка "Формы времени", где посетители смогут увидеть часы князя Константина Романова. Об этом соообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Политехнического музея.

На выставке представят редкие часы, которые были созданы выдающимися мастерами часового дела с конца XVIII до начала XXI века. Также гости смогут увидеть работы современных художников, которые пытаются запечатлеть время в своих произведениях.

В экспозиции представят золотые часы, принадлежавшие брату императора Александра II, великому князю Константину Романову, механические карманные часы "Павелъ Буре" с календарем, переносные часы для контроля ночных сторожей, а также деревянные карманные часы вятских мастеров Бронниковых.

Ранее в Москве в галерее "Иль Телем" открылась выставка художника Алексея Бегака. Она продлится до 22 сентября, цель экспозиции – собрать как можно больше произведений художника.