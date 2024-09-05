Выставка, посвященная 90-летию, актера Анатолия Солоницына проходит в Музее кино

В Музее кино на ВДНХ проходит масштабный выставочный проект "Солоницын. Разговор с самим собой", приуроченный к 90-летию со дня рождения актера. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве Анатолия Солоницына, его театральных работах, ролях в кино и отношениях с коллегами и родными. Среди экспонатов – личные фотографии, эскизы костюмов и декораций к фильмам "Андрей Рублев", "В огне брода нет" и другим кинокартинам. Выставка работает до 19 января.

5 сентября стартовал X международный кинофестиваль документального кино "Докер". В программе 56 картин из 30 стран. Откроется проект в 19:30 в кинотеатре "Октябрь" российской премьерой фестивального хита лета 2024 "Агент счастья".

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