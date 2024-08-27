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27 августа, 13:45

Культура

"Сити": картины Эдгара Дега в коллекции ГМИИ им Пушкина

"Сити": картины Эдгара Дега в коллекции ГМИИ им Пушкина

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В Пушкинском музее представлены несколько картин, в которых художник-импрессионист Эдгар Дега изображал закулисье жизни в Париже. Одна из таких работ – "Голубые танцовщицы". На ней нарисованы балерины, готовящиеся к выходу на сцену.

Другое примечательное полотно – "Проездка скаковых лошадей", на котором Дега смог зафиксировать движение. Еще одна картина, привлекающая ценителей искусства, называется "Танцовщица у фотографа (танцовщица перед окном)". Это единственная работа Дега, написанная на холсте маслом, в собрании российских музеев.

Подробнее – в программе "Сити".

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