Худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал о подготовке "Капитанской дочки"

Как рассказал художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков, первые показы эскиза спектакля "Капитанская дочка" состоялись на фестивале "Фабрика Станиславского" и в кинодеревне. Тогда в своей постановке артист использовал настоящих коней и пиротехнику.

Безруков отметил, что адаптировать "Капитанскую дочку" для показа со сцены театра получилось спустя пять лет.

Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.