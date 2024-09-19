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19 сентября, 11:45

Культура

Худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал о подготовке "Капитанской дочки"

Худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал о подготовке "Капитанской дочки"

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Как рассказал художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков, первые показы эскиза спектакля "Капитанская дочка" состоялись на фестивале "Фабрика Станиславского" и в кинодеревне. Тогда в своей постановке артист использовал настоящих коней и пиротехнику.

Безруков отметил, что адаптировать "Капитанскую дочку" для показа со сцены театра получилось спустя пять лет.

Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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