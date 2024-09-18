Актриса Анна Цуканова-Котт рассказала о своем умении делать несколько дел одновременно

Актриса, режиссер и продюсер Анна Цуканова-Котт поделилась, что любит делать несколько дел одновременно. Благодаря такому умению у актрисы получается сниматься в разных проектах одновременно.

Также артистка рассказала, что у нее есть полезная привычка – свое утро она начинает не с телефона, а с книги. К чтению, по словам Анны Цукановой-Котт, особая страсть, параллельно она читает пять книг на разные темы.

Большое интервью с Анной Цукановой-Котт выйдет в среду, 18 сентября, в эфире телеканала Москва 24.