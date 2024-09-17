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17 сентября, 16:45

Культура

Актер Александр Олешко рассказал о взаимодействии артиста и зрителя

Актер Александр Олешко рассказал о взаимодействии артиста и зрителя

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Заслуженный артист России Александр Олешко не разделяет мнение тех, кто считает, что зритель отдает энергию актеру на сцене. Он уверен, что его профессия подразумевает, что именно актер отдает публике "свое здоровье".

Олешко подчеркнул, что для такого обмена артист обязан воспринимать свою работу как служение.

Большое интервью с Александром Олешко выйдет во вторник, 17 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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