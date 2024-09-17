Роман Пелевина "Круть" выйдет 3 октября

Фото: eksmo.ru

21-й роман писателя Виктора Пелевина "Круть" поступит в продажу 3 октября в 20:24 во все книжные магазины страны. Одновременно с физической версией станут доступны электронная книга и аудиоверсия, сообщается на сайте издательства "Эксмо".

Триллер-детектив "Круть" продолжит развивать вселенную Tranhumanism inc., но при этом станет самостоятельной историей. Произведение даст ответ на вопросы, которые никто еще не решался задать, отметила издающая книгу компания.

Также там подчеркнули, что предзаказ книги доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах с 17 сентября.

Предыдущая работа Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин" вышла 29 сентября 2023 года. Тираж произведения составил 100 тысяч экземпляров. Ранее продюсерский центр "Яндекса" сообщил, что приобрел права на экранизацию трех книг Пелевина, в числе которых оказались Transhumanism Inc., KGBT+ и "Путешествие в Элевсин".