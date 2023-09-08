Новая книга Пелевина выйдет 29 сентября под названием "Путешествие в Элевсин"

Фото: ТАСС/Владимир Солнцев

Новая книга писателя Виктора Пелевина под названием "Путешествие в Элевсин" выйдет 29 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса "ЛитРес".

"Виктор Пелевин снова выступит в роли великого предсказателя и даст пищу для размышлений своим читателям. Роман будет называться "Путешествие в Элевсин" и появится во всех книжных магазинах страны уже 29 сентября", – говорится в сообщении.

Сервис выпустит новинку автора в цифровом формате. Пользователи смогут ознакомиться с произведением в аудио- или электронном формате. Старт продаж новой книги Пелевина запланирован на 20:23 по московскому времени.

Приобрести роман автора также смогут пользователи сервиса "Букмейт". Книга станет доступна по подписке одновременно с выходом печатной версии.

Последняя работа Пелевина "KGBT+" вышла в свет 29 сентября 2022 года. Ее тираж составил 80 тысяч экземпляров. Из аннотации к работе следует, что в ней автор подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни.

