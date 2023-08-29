Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу до конца года

Фото: k.com/viktor.pelevin

Новая книга российского писателя Виктора Пелевина поступит в продажу до конца этого года. Об этом сообщается на сайте "Эксмо".

В издательстве рассказали, что автор уже сдал рукопись. Произведение появится в продаже в сети "Читай-город" и "Буквоед", а также во всех книжных магазинах России.

"Виктор Пелевин – писатель-постмодернист и один из самых известных русскоязычных авторов. Его произведения изданы в 35 странах, и каждый его роман неизменно становится значимым культурным событием", – говорится в сообщении.

Издательство не уточнило подробности сюжета. Вместо этого "Эксмо" предложило освежить память для лучшего понимания нового романа. Среди отмеченных произведений числятся не только самые известные работы Пелевина, но и классика российской литературы.

Ранее стало известно, что произведение Transhumanism Inc. заняло второе место в топе книг в жанре антиутопии среди российских читателей. Следом за ним расположилась другая работа Пелевина KGBT+.

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