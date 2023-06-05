Телеканал Москва 24 запустит литературный проект "Книга на ночь"

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На телеканале Москва 24 запустят проект "Книга на ночь". Он стартует 6 июня.

В рамках проекта известные классические произведения и произведения современных авторов прочтут Евгений Князев, Елена Валюшкина, Александр Олешко, Ксения Алферова, Анатолий Лобоцкий, Иван Агапов, Дарья Повереннова, Станислав Дужников, Владислав Ветров и Анна Банщикова.

Визуальной частью проекта станут видеопанорамы ночной Москвы. Зрители смогут прогуляться по городу вместе с авторами, обратив внимание на детали, которые не замечали в рутине дней.

Ранее телеканал Москва 24 и сеть кофеен "Правда кофе" запустили совместный проект "Время новых – это правда". Он предназначен для тех, кто хочет, но пока не решился начать собственное дело, а также для тех, кто уже организовал бизнес, но хочет больше узнаваемости и продвижения.

В рамках проекта москвичи, приобретая с 24 мая напитки в сети "Правда кофе", смогут отсканировать QR-коды на бумажных стаканчиках, которые отправят их на страницы с вдохновляющими бизнес-историями людей.