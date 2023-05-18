Обозреватель Москвы 24 завоевал награды конкурса "Экономическое возрождение России"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Обозреватель Москвы 24 Константин Цыганков получил награды Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России".

Цыганков является ведущим программы "Деньги 24" – проекта, в котором рассказывается об актуальных новостях в экономической сфере.

18 мая в столице прошла торжественная церемония награждения участников регионального этапа конкурса. Цыганков отличился сразу в двух номинациях: "Лучший бизнес блог" и "Лучшие индивидуальные публикации в СМИ".

Ведущий заявил, что у него ничего бы не получилось без своих коллег. Цыганков выразил им благодарность, отметив, что они продолжают свою работу, пока он получает награды.

Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Градоначальник отметил, что в России происходит много событий, которые освещают и о которых рассказывают. Как подчеркнул Собянин, в критические моменты роль журналистов становится определяющей и даже ключевой.

