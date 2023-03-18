Вручение литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" состоялось в Москве

Фото: пресс-служба Российского союза писателей

Торжественное вручение национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" состоялось в концертном зале правительства Москвы в субботу, 18 марта. Награды были учреждены для поиска талантов, которые смогут внести вклад в современную русскую литературу.

Премии вручали известные поэты, прозаики, а также деятели культуры Игорь Волгин, Максим Замшев, Дмитрий Воденников, Марк Розовский, Владимир Вишневский, Роман Злотников, Виктор Куллэ, Алексей Витаков и другие.

Лауреатом Гран-при премии "Поэт года" за 2022 год стал советский и российский поэт Юрий Ряшенцев, известный по песням к фильму "Три мушкетера". Он является автором композиций "Не вешать нос, гардемарины" и "Пора-пора-порадуемся на своем веку".

Российский писатель Владислав Отрошенко стал лауреатом Гран-при премии "Писатель года". Он является автором таких произведений, как "Сухово-Кобылин. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга", "Гоголиана и другие истории" и "Околицы Вавилона".

Кроме того, премии также вручались в дополнительных номинациях:

"Дебют";

"Лирика";

"Реальные истории";

"Песни";

"Юмор";

"Детская литература";

"Фантастика".

Жюри из 30 выдающихся деятелей литературы оценило более 50 томов альманахов и отобрало 250 человек, которые приняли участие в финале. Из 150 поэтов и 100 прозаиков позднее выбрали и назвали лауреатов.

Поэтесса из Московской области Полина Орынянская получила премию "Поэт года". В свою очередь, награда "Писатель года" досталась прозаику из Ростова-на-Дону Людмиле Лавровой.

Победителями в номинациях стали:

Евгений Королецкий и Евгений Белкин из Москвы – "Дебют";

Елена Ханова из Владивостока – "Лирика";

Галина Харламова из Тульской области – "Детская литература";

Мила Исаева из Санкт-Петербурга – "Песни";

Борис Швец из Москвы – "Реальные истории";

Владимир Шалимов из Волгодонска – "Юмор";

Елена Путилина из Долгопрудного – "Фантастика".

Торжественное награждение сопровождалось концертом, в рамках которого были исполнены лучшие композиции послевоенного периода. Мероприятие прошло при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Градоначальник отметил, что в России происходит много событий, которые освещают и о которых рассказывают. Как подчеркнул Собянин, в критические моменты роль журналистов становится определяющей и даже ключевой.



Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства

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