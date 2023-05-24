Москва 24 и "Правда кофе" запустили коллаборацию "Время новых – это правда"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 и сеть кофеен "Правда кофе" запустили совместный проект "Время новых – это правда". Он предназначен для тех, кто хочет, но пока не решился начать собственное дело, а также для тех, кто уже организовал бизнес, но хочет больше узнаваемости и продвижения.

Коммерческий директор "Москва Медиа" Мария Михайлова напомнила, что у Москвы 24 есть проект "Время новых", в рамках которого телеканал рассказывает истории успешных предпринимателей из разных сфер, в том числе дизайна одежды, производства мебели, создания авторских парфюмов и других.

"Мы всегда готовы информационно поддержать предприимчивых и талантливых, рассказать о современных и крутых творческих реализациях, новых подходах и удачных бизнес-кейсах. Мотивировать на осуществление своей мечты", – отметила Михайлова.

В свою очередь, директор по маркетингу сети "Правда кофе" Дина Мещерякова рассказала, что сама компания прошла долгий, 13-летний путь от одной кофейни до целого производства, поэтому ей важно поддержать начинающих предпринимателей.

"Тем, кто еще думает или сомневается, хотим сказать – дорогу осилит идущий. Мы рады, что сопровождать вас будет наш надежный партнер – Москва 24, которая показывает и рассказывает о тех, кто живет, работает и создает новый бизнес в новом времени", – подытожила она.

Отмечается, что в рамках проекта москвичи, приобретая с 24 мая напитки в сети "Правда кофе", смогут отсканировать QR-коды на бумажных стаканчиках, которые отправят их на страницы с вдохновляющими бизнес-историями людей.

Ранее программа телеканала Москва 24 "The City. Гид", рассказывающая об интересных местах города, стала лауреатом ежегодной премии индустрии гостеприимства "Путеводная звезда". Она победила в номинации "Москва в медиа".

