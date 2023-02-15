Российские издатели начнут пересказывать международные бестселлеры

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Издатели РФ решили обойти запрет на выпуск международных бестселлеров, начав печатать книги в формате саммари – пересказа без прямого цитирования. Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на группу "Эксмо-АСТ", в которую входят "Эксмо", АСТ, "Бомбора" и другие.

В формате саммари издательство хочет представить на российском рынке мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"). Книга будет содержать пересказ главных тезисов. Мировая премьера работы состоялась 10 января, в РФ произведение недоступно, так как компания Penguin Random House прекратила сотрудничество с Россией на фоне СВО.

В РФ книгу представят 16 февраля в аудио- и электронном форматах, а также в печатном виде. Первый тираж составит 3 тысячи экземпляров.

Гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев заявил, что в саммари пересказчики отразят главные идеи без использования отрывков из оригинального произведения. Он объяснил, что издательство задействует подобное решение как альтернативу принудительной лицензии. С помощью такого же способа "Эксмо" хочет представить книгу Джен Синсеро "Не ной", права на которую истекли прошлой весной.

По словам шеф-редактора Smart Reading Марии Копачевской, издательство выпускает саммари уже в течение десяти лет. На фоне сегодняшних событий подобный формат стал как никогда актуален, считает она.

"Доля в нашем каталоге саммари на книги, не изданные на русском языке, растет в связи с текущей ситуацией, поскольку мы стараемся ориентироваться на то, что недоступно русскоязычным читателям, но ценно для них", – отметила Копачевская.

Между тем в компании Bookmate рассказали, что на данном этапе не планируют начать выпускать саммари. При этом сервис предлагает литературу в такой форме от своих партнеров.

Однако некоторые издательства восприняли идею пересказывать книги негативно. В Individuum подчеркнули, что отказываются задействовать подобный вариант обхода санкций. Главный редактор Феликс Сандалов считает, что саммари является серой схемой. По его мнению, такой формат не нарушает закон, но с человеческой точки зрения так поступать не нужно.

Ранее глава издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков рассказал, что в России вновь выросла популярность самиздата. По итогам 2022 года на него придется 10–15% общего количества продаваемой в государстве литературы, а это около 250 миллионов экземпляров книг.

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