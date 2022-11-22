Новый этап проекта "Списанные книги" стартует в столице 6 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице 6 декабря стартует 11-й этап проекта "Списанные книги", в котором примут участие 158 библиотек и их филиалов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что более 46 тысяч книг москвичам передадут библиотеки ЦАО, свыше 30 тысяч книг и периодических изданий – ЮАО, порядка 28 тысяч – библиотеки СВАО, более 21 тысячи – библиотеки СЗАО, еще около 13 тысяч – библиотеки ЗАО.

"Узнать о книгах и забронировать их можно на портале "Списанные книги". Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на площадке, подтвердить регистрацию по электронной почте, выбрать издание и забронировать его. Сообщение о готовности заказа придет на электронную почту и в личный кабинет", – говорится в материале.

Уточняется, что в сутки зарезервировать можно не больше 10 книг. Бронь будет действовать в течение трех дней, продлить ее можно не более двух раз. Книги можно будет забрать в самой библиотеке.

Также в проекте могут поучаствовать благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации. При регистрации необходимо указать название, ИНН, ОГРН и контактную информацию. Данные пользователи могут зарезервировать до 100 книг в сутки, а забрать заказ нужно будет в течение двух недель после подтверждения брони.

Проект "Списанные книги" библиотеки столицы реализуют с 2017 года. За это время из библиотечного фонда было передано горожанам более 1,7 миллиона экземпляров, в том числе периодических изданий и аудиовизуальных документов.

Ранее сообщалось, что жители столицы оформили более 30 тысяч единых читательских билетов на портале mos.ru. В среднем пользователи портала оформляли около трех тысяч электронных читательских билетов каждый месяц. Также с мая по сентябрь москвичи получили более 12 тысяч электронных единых читательских билетов.

В сентябре гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев сообщил, что продажи бумажных книг в России в текущем году могут снизиться до 252 миллионов экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году. При этом он указывал на сохранение роста рынка в денежном выражении.



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