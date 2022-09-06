Издатели предупредили о снижении продаж книг в текущем году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Продажи бумажных книг в России в текущем году могут снизиться до 252 миллионов экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева.
Вместе с тем, добавил он, рост рынка в деньгах сохраняется. В качестве причины произошедшего Капьев назвал увеличение стоимости книг на 25%. Гендиректор "Альпины" Алексей Ильин ожидает снижения продаж на 6–10%, несмотря на рост цен.
Рост цен, в свою очередь, связан с дефицитом полиграфических мощностей, бумаги и красок на фоне санкций. Несмотря на то что указанных проблем уже не существует, пояснил замгендиректора АО "Первая образцовая типография" Игорь Полтавцев, избежать увеличения стоимости на расходные материалы не получается. В частности, с начала года цена краски выросла в 2,5 раза, клея – на 80–100%.
Капьев выразил мнение, что рынок поддерживает художественная литература. Продажи таких книг в денежном эквиваленте в текущем году вырастут на 36%. Кроме того, интернет-магазины планируют увеличить реализацию произведений на 37%.
Капьев подчеркнул, что предложение со стороны западных правообладателей упало более чем вдвое, из-за чего возрастает угроза пиратства.
"Даже в случае согласия правообладателей оплата контрактов превратилась из рутинного бизнес-процесса в сложный квест. Я допускаю, что издатели, загнанные в угол, перестанут выводить из продажи те произведения, контракты на которые им не продляют", – пояснил Ильин.
Член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко выразил мнение, что из-за снижения ассортимента в магазинах появится риск развития рынка любительских переводов книг.
Ранее сообщалось, что шведская торговая сеть H&M окончательно закроет магазины в России 30 ноября. По данным СМИ, письмо о прекращении работы магазинов было разослано сотрудникам во вторник, 6 сентября. После запланированного закрытия в течение двух недель из торговых точек будет вывозиться оборудование.
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