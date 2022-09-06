Минпромторг РФ обсудит с IKEA планы компании на будущее в стране

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Министерство промышленности и торговли России проведет обсуждение с руководством IKEA по поводу планов компании на будущее в стране, сообщил РИА Новости статс-секретарь, заместитель руководителя ведомства Виктор Евтухов.

"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее", – отметил он.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу перед уходом с российского рынка. Она завершилась 15 августа. Спустя сутки стало известно, что шведы ликвидировали компанию "Икеа дом", которая управляла магазинами сети в России.

