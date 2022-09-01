Фабрика IKEA в Ленинградской области возобновила работу с прежним названием

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В четверг, 1 сентября, возобновила работу фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области в рамках предпродажной подготовки предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.



По его словам, название и руководство фабрики в Тихвине не поменялись.

"Тихвин вышел 1 сентября, 5-го числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и Вяткинского завода", – рассказал Илларионов.

По данным профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия, сделку планируют осуществить до конца года.

Ранее сообщалось, что бывшим сотрудникам компании IKEA поможет трудоустроится центр занятости "Моя работа". Так, бывших сотрудников IKEA ждут в коммерческих и государственных компаниях из сферы общественного питания, логистики, финансов, туризма, здравоохранения и IT.

В марте 2022 года IKEA приостановила работу своих магазинов в России. 15 июня стало известно, что компания намерена продать все четыре свои фабрики в стране. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.

В середине августа IKEA заявила о ликвидации управлявшей магазинами сети в России фирме "Икеа дом".

