В Москве зафиксировали самую низкую безработицу среди крупнейших мегаполисов G20

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москва стала лидером рейтинга крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, заявила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Рейтинг составлялся Аналитическим центром Москвы для сопоставления уровня безработицы в различных странах и городах с использованием методики Международной организации труда (МОТ). В список вошли Москва и еще 20 городов, сравнимых с ней по численности населения, размеру и структуре экономики.
"В январе – июне 2022 года безработица в Москве, рассчитанная по методике МОТ, составила 2,2%. Показатель вернулся к уровням первой половины 2020 года, что свидетельствует о восстановлении столичной экономики после пандемии и ее высокой устойчивости к кризису, вызванному санкциями", – отметила она.
Уточняется, что в топ-5 городов вошли Токио, где безработица по МОТ в первом полугодии 2022 года составила 2,8%, Сидней – 3,2%, Нью-Йорк – 4,4%, Эр-Рияд – 4,5% и Лондон – 4,6%. Наиболее высокий уровень безработицы продемонстрировали города Бразилии, там показатель превысил 10%.
По данным рейтинга, практически все мегаполисы G20 в прошлом году и начале текущего года восстанавливали рынок труда после пиков безработицы из-за пандемии.
Багреева назвала нормализацию ситуации на столичном рынке труда результатом системной работы властей и эффективных мер поддержки.
"В столице реализуется более 80 региональных антикризисных решений, ряд из которых направлен на борьбу с безработицей. В частности, в Москве запущена программа поддержки горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. С учетом субсидий из федерального бюджета на нее выделено почти 3,4 миллиарда рублей", – подчеркнула она.
Ранее Сергей Собянин сообщил о минимальном уровне безработицы в Москве. Мэр отмечал, что массовой безработицы в городе нет. Он добавил, что столичные власти не намерены сокращать социальную помощь населению, наоборот, адресная поддержка москвичам уже увеличена, в частности проиндексированы некоторые социальные льготы.
По состоянию на начало июля уровень безработицы в Москве снизился до 0,45%, что сопоставимо с апрельским показателем двухгодичной давности. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что с начала года снижение составило 8,9%.
Телезрителям рассказали об экономической ситуации в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: