В России планируют запустить эксперимент по онлайн-торговле вином

Фото: depositphotos/Sonar
"Почта России" планирует начать эксперимент по дистанционной продаже российского вина, заявил гендиректор компании Максим Акимов.
"Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами", – сообщил он в интервью РБК.
Акимов также сообщил о сохранении первоначальной концепции проекта, согласно которой продажа алкоголя будет осуществляться только лицам старше 18 лет через специализированную витрину, реализовываться будет только отечественная продукция, а доставка будет осуществляться не ранее, чем через 24 часа.
В пресс-службе "Почты России" уточнили, что "винный" проект еще прорабатывается, о его сроках будет известно позднее. А в апреле 2023 года компания планирует запустить эксперимент по бондовым складам.
Проект позволит получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее: они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара.
В августе 2021 года Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Подмосковье и в Мордовии с 1 января 2022 года. Сроки проведения такого эксперимента и решение о расширении территории, на которой он будет осуществляться, будут приниматься правительством.
Позже стало известно, что пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Однако он так и не стартовал.
В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: