В России планируют запустить эксперимент по онлайн-торговле вином

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"Почта России" планирует начать эксперимент по дистанционной продаже российского вина, заявил гендиректор компании Максим Акимов.

"Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами", – сообщил он в интервью РБК.

Акимов также сообщил о сохранении первоначальной концепции проекта, согласно которой продажа алкоголя будет осуществляться только лицам старше 18 лет через специализированную витрину, реализовываться будет только отечественная продукция, а доставка будет осуществляться не ранее, чем через 24 часа.

В пресс-службе "Почты России" уточнили, что "винный" проект еще прорабатывается, о его сроках будет известно позднее. А в апреле 2023 года компания планирует запустить эксперимент по бондовым складам.

Проект позволит получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее: они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара.

В августе 2021 года Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Подмосковье и в Мордовии с 1 января 2022 года. Сроки проведения такого эксперимента и решение о расширении территории, на которой он будет осуществляться, будут приниматься правительством.

Позже стало известно, что пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Однако он так и не стартовал.

