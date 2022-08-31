"Почта России" запустит доставку безрецептурных лекарств с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
С 1 сентября "Почта России" начнет доставлять безрецептурные препараты в пилотном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании Владимира Путина с членами правительства.
"Буквально завтра, с 1 сентября, в пилотном режиме начнет работать доставка безрецептурных препаратов с соблюдением всех норм перевозки и хранения", – приводит ТАСС его слова.
Вице-премьер уточнил, что данный формат будет действовать в пяти отделениях Тверской и Самарской областей.
Ранее сообщалось, что в России с 2023 года может быть запущен пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов.
В эксперименте примут участие Москва, а также Московская и Белгородская области, поскольку в данных регионах уже существуют платформы электронных рецептов, с помощью которых будет обеспечена идентификация при онлайн-заказе и доставке медикаментов. В будущем их могут подключить к федеральному регистру медицинских назначений.
В настоящее время в РФ действует закон "Об обращении лекарственных средств", согласно которому разрешена онлайн-торговля безрецептурными лекарствами. Однако участники фармацевтического рынка отмечали, что документ не может быть использован для дистанционной торговли медикаментами, так как это сделало бы возможным участие в эксперименте маркетплейсов, у которых нет необходимой для доставки лекарств экспертизы.
Ответственным за эксперимент назначен Минздрав РФ, который уже подготовил версию законопроекта и отправил ее на отзыв в правительство.
В России появился сервис по доставке лекарств
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: