"Почта России" запустит доставку безрецептурных лекарств с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С 1 сентября "Почта России" начнет доставлять безрецептурные препараты в пилотном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"Буквально завтра, с 1 сентября, в пилотном режиме начнет работать доставка безрецептурных препаратов с соблюдением всех норм перевозки и хранения", – приводит ТАСС его слова.

Вице-премьер уточнил, что данный формат будет действовать в пяти отделениях Тверской и Самарской областей.

Ранее сообщалось, что в России с 2023 года может быть запущен пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов.

В эксперименте примут участие Москва, а также Московская и Белгородская области, поскольку в данных регионах уже существуют платформы электронных рецептов, с помощью которых будет обеспечена идентификация при онлайн-заказе и доставке медикаментов. В будущем их могут подключить к федеральному регистру медицинских назначений.

В настоящее время в РФ действует закон "Об обращении лекарственных средств", согласно которому разрешена онлайн-торговля безрецептурными лекарствами. Однако участники фармацевтического рынка отмечали, что документ не может быть использован для дистанционной торговли медикаментами, так как это сделало бы возможным участие в эксперименте маркетплейсов, у которых нет необходимой для доставки лекарств экспертизы.

Ответственным за эксперимент назначен Минздрав РФ, который уже подготовил версию законопроекта и отправил ее на отзыв в правительство.

