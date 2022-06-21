"Почта России" запустила службу экспресс-доставки из магазинов

07:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Почта России" в Москве запустила пилотный проект службы доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов, Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу оператора.
По данным издания, ретейлерам предоставят курьеров и IТ-инфраструктуру. В "Почте России" уточнили, что их курьеры будут забирать заказ в торговой точке и доставлять его клиенту день в день или в заданный ретейлером интервал в определенных географических зонах.
Как уточняется, в июле к доставке будет подключен Санкт-Петербург, а до конца года – еще несколько российских городов-миллионников.
Ранее "Почта России" начала доставку посылок в Москве при помощи роботов-курьеров. Воспользоваться услугой можно с помощью приложения почтового оператора в операционной мобильной сети Android. Ее стоимость составляет один рубль. Если адрес входит в зону покрытия, то опция будет видна после выбора доставки на дом.
Также сообщалось, что сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров, которые доставляют заказы. Отмечается, что мониторинг поможет партнерам сервиса соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее. Кроме того, в будущем курьеры смогут получать предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: