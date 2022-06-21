"Почта России" запустила службу экспресс-доставки из магазинов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Почта России" в Москве запустила пилотный проект службы доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов, Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу оператора.

По данным издания, ретейлерам предоставят курьеров и IТ-инфраструктуру. В "Почте России" уточнили, что их курьеры будут забирать заказ в торговой точке и доставлять его клиенту день в день или в заданный ретейлером интервал в определенных географических зонах.

Как уточняется, в июле к доставке будет подключен Санкт-Петербург, а до конца года – еще несколько российских городов-миллионников.

Ранее "Почта России" начала доставку посылок в Москве при помощи роботов-курьеров. Воспользоваться услугой можно с помощью приложения почтового оператора в операционной мобильной сети Android. Ее стоимость составляет один рубль. Если адрес входит в зону покрытия, то опция будет видна после выбора доставки на дом.

Также сообщалось, что сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров, которые доставляют заказы. Отмечается, что мониторинг поможет партнерам сервиса соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее. Кроме того, в будущем курьеры смогут получать предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени.

