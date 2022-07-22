Дистанционная продажа рецептурных лекарств может появиться в Москве с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России с 2023 года может быть запущен пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В эксперименте примут участие Москва, а также Московская и Белгородская области, поскольку в данных регионах уже существуют платформы электронных рецептов, с помощью которых будет обеспечена идентификация при онлайн-заказе и доставке медикаментов. В будущем их могут подключить к федеральному регистру медицинских назначений.

В настоящее время в РФ действует закон "Об обращении лекарственных средств", согласно которому разрешена онлайн-торговля безрецептурными лекарствами. Однако участник фармацевтического рынка отмечали, что документ не может быть использован для дистанционной торговли медикаментами, так как это сделало бы возможным участие в эксперименте маркетплейсов, у которых нет необходимой для доставки лекарств экспертизы.

"Маркетплейс по определению не может играть основную роль в этом процессе, поскольку по лицензионным требованиям ответственными за реализацию препаратов являются аптеки, однако он может выступать их партнером, предоставляющим покупателям доступ к онлайн-витрине", – пояснила глава аптечной ассоциации "Союзфарма" Мария Литвинова.

По данным издания, ответственным за эксперимент назначен Минздрав РФ, который уже подготовил версию законопроекта и отправил ее на отзыв в правительство.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, при исключении маркетплейсов из пилота онлайн-продажа рецептурных лекарств будет возможна только для аптек с собственный сайтом.

В свою очередь, директор компании "Первый электронный рецепт" Кирилл Хромов отметил необходимость внедрения электронного рецепта для полноценной работы эксперимента.

"Цифровой формат рецепта исключает возможность подделки и позволяет подтвердить подлинность выписанного лекарственного препарата от врача", – подчеркнул он.

Уточняется, что препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие средства или объемную долю этилового спирта свыше 25%, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства не смогут быть реализованы дистанционно.

Ранее заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской центральной больницы Вера Максютина рассказала о процессе выписки электронного рецепта. Она пояснила, что после осмотра врач определяет необходимые для пациента препараты и вносит их в электронную систему, где сразу же устанавливает их наличие в аптеках. Это позволяет пациенту сразу пойти в аптеку, в которой точно получится приобрести лекарство, а фармацевты смогут видеть онлайн-рецепт и не будут просить бумажный вариант.

