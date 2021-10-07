Эксперимент по онлайн-продаже российского вина может начаться в РФ 31 марта

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Министерство финансов направило на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам отечественного вина, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Отмечается, что пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Также Евтухов уточнил, что правительству будут даны полномочия определять число регионов.

"Как было по tax free: мы увеличивали количество регионов, когда понимали, что эта система работает прозрачно и пользуется спросом", – объяснил замглавы.

В рамках эксперимента доставка вина будет осуществляться минимум через сутки после заказа.

"Чтобы это не была покупка для удовлетворения жажды, чтобы она была осознанной", – сказал статс-секретарь.

В августе Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Подмосковье и в Мордовии с 1 января 2022 года. Сроки проведения такого эксперимента и решение о расширении территории, на которой он будет осуществляться, будут приниматься правительством.

