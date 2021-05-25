Почтальоны будут доставлять вино на дом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

"Почта России" будет осуществлять доставку российских вин, купленных онлайн, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Об этом сообщает ТАСС.

"Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку", – сказал он.

Сазанов уточнил, что полноценный запуск дистанционной торговли алкоголем пока не обсуждается.

В 2018 году Минфин внес в правительство законопроект, который должен был разрешить торговлю пивом, вином и шампанским через интернет, однако документ так и не был принят.

20 мая "Почта России" выразила готовность организовать доставку вин, если их начнут продавать онлайн. Почтовый оператор входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.