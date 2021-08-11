Эксперт рассказал о влиянии заказа вина через интернет на продажи

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Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что онлайн-продажа российского вина не повлияет на его продажи в стране. Главной задачей проекта является популяризация фермерского виноделия, сообщает РИА Новости.
"Это не новый канал продаж в нашей стране, и он не увеличит объем продаж алкоголя в целом: ни один канал, даже новый, не увеличивает продажи", – пояснил эксперт.
Дробиз полагает, что проект ориентирован на средний по стоимости или дорогой алкоголь и будет востребован среди среднего класса из крупных региональных центров.
"У нас последние годы активно развивается малое, фермерское виноделие, но такие производители никогда в жизни не смогут продавать свою продукцию, даже хорошее и дорогое вино, через федеральные сети. Для него это очень дорого, сети с небольшим объемом не будут работать", – отметил специалист.
Дробиз также выразил мнение, что в дальнейшем другие операторы онлайн-торговли могут присоединиться к таким продажам.
Ранее Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Подмосковье и в Мордовии с 1 января 2022 года. Сроки проведения такого эксперимента и решение о расширении территории, на которой он будет осуществляться, будут приниматься правительством.
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