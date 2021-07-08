Авторы законопроекта о винах объяснили понятие "российское шампанское"

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Авторы поправок, внесенных в закон "О регулировании алкогольной продукции", объяснили, что понятие "российское шампанское" может быть использовано только на территории России, а сам документ призван поспособствовать развитию виноделия в стране. Об этом сообщает РБК.
"Термин "российское шампанское" можно использовать только на территории нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования", – объяснил один из авторов законопроекта, депутат Михаил Шеремет.
По словам его коллеги Константина Бахарева, обновленный закон не может отменить название "шампанское" и препятствовать его ввозу в страну.
Уточняется, что вопрос об использовании названия "шампанское" для наименования российской продукции обсуждался еще после вступления России в ВТО. Тогда Федеральная служба по регулированию алкоголя объяснила, что на кириллице термины обозначают вид продукции, а не место происхождения товара или географическое указание.
Между тем крупнейшие российские производители вина подчеркнули, что не имеют отношения к лоббированию законопроекта. Например, глава группы "Абрау Дюрсо" Павел Титов назвал требование о ресертификации иностранной продукции, которое установил закон, "разовой бюрократией", однако норма о "российском шампанском" нарушает, по его словам, логику диалога с Францией, поскольку шампанское может производиться исключительно в регионе Шампань.
Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали принятые 2 июля поправки в закон 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", согласно которым термин "шампанское" разрешается применять только к продукции российского производства. Остальные напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".
Позже в Минсельхозе объяснили, что зарубежным производителям не запрещают использовать обозначение Champagne в наименовании своей продукции, однако при этом на контрэтикетке должно обязательно стоять обозначение "игристое вино".
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